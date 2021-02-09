Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan FARC'ın eski yöneticilerini ülkesinde sakladığı eleştirilerine tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya medyasının, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerini ülkesinde sakladığı suçlamalarına tepki gösterdi.

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Maduro, Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakan eski FARC yöneticilerini "ülkesinde barındırdığı" iddialarını yalanladı.

Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi eleştirerek, "Kolombiya'da (başkanlık) Narino Sarayı'nın hizmetinde olan Semana dergisi ve El Tiempo gazetesinde çıkan skandal yalanlar, Duque'nin Venezuela'ya saldırma planlarını örtbas etmek niyetiyle yayılıyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da 6 Şubat'ta bazı internet sitelerinde "Ivan Marquez ve "Jesus Santrich" adlı eski FARC yöneticilerinin Venezuela'da olduğunu öne süren bazı fotoğraflar yayınlanmıştı.

Öte yandan Kolombiya'da savcılık 2 Kasım 1995'te Sergio Arboleda Üniversitesi önünde öldürülen Muhafazakar Parti lideri Alvaro Gomez Hurtado'nun suikastına karıştığı iddiaları üzerine Marquez için tutuklama emri çıkarttı.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan