Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Genel Kurulu'nda video konferans aracılığıyla konuştu Açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, izolasyonlar nedeniyle Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu mallara erişiminin ve petrolün ihraç edilmesinin engellendiğini belirterek, cezai yaptırımların son bulmasını talep etti.

"Venezuela'nın dondurulan hesapları serbest bırakılmalı"

Finansal hesaplarının takip edildiğini dile getiren Maduro, "Venezuela Merkez Bankası'nın uluslararası yasal rezervleri Londra'da bloke edildi. ABD, Avrupa ve diğer banka hesaplarında bulunan milyarlarca dolara el konuldu. Venezuela'nın dondurulan hesapları serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Maduro, konuşmasında aynı şekilde Küba'ya yönelik uzun süredir uygulanan tüm ticari ve ekonomik ablukanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Meksika hükümetine desteği için minnettarız"

Meksika'da, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet ile başlayan müzakerelere değinen Maduro, "En aşırı muhalif kesimlerinin siyasete, Anayasa'ya, seçim yoluna geri döndürmeye çalışan çok önemli bir diyalog sürecidir. Bunu başardık Meksika hükümetine minnettarız." dedi.

Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de hitaben, iklim değişikliğine bağlı olarak sel, kuraklık ve büyük yangınlar gibi felaketlerin önlenmesi için sera gazı emisyonuna acil, pratik ve doğrulanabilir bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.