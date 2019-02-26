Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Abd'nin Hazırlamaya Çalıştığı Krizler Başarısızlığa Mahkum"

Veneuzela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ABC televizyonuna verdiği mülakatta ABD'nin asıl hedefinin halen petrol ihraç eden ülkeler topluluğu OPEC'in dönem başkanı olan Venezuela'nın petrolünü ele geçirmek olduğunu, bunun için uydurduğu krizlerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

ABC televizyonuna konuşan Madoro, "Donald Trump'ın idaresi altındaki ABD'nin Ku Klux Klan aşırı ırkçı hükümetinin, barışçı mütevazi bir ülke olan Brezilya'nın petrolünü hatta ondan ötesi toprağını istiyor" dedi.

Madoru'nun mülakat yaptığı Tom Llamas, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek için Bogota'da bulunan muhalefet lideri Guaido'nun yeniden Venezuela'ya girmesine müsaade edecek misiniz?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"O sadece gidip gelemez. O adaletin önüne çıkacak. Mahkeme onun yurt dışına çıkmaya yasak getirdi. Bu kanunlara saygı duyarım. Sana soruyorum. ABD'de Donald Trump'dan Barack Obamaa'ya kadar kim kanunun üstündedir? Bir ABD mahkemesi Donald Trump'a bir soruşturma sırasında ülke dışına çıkma yasağı koysa o da ülke dışına çıkıp gelse ABD mahkemelere onlara ne yapar? Bundan herkesi kendi sonucunu çıkarsın."

ABD'nin Venezuela'ya kaşı yaptırımlar konusunda ne düşündüğü sorulan Maduro, "ABD hükümetinin yaptığı her şey başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Onlar, Güney Amerika'ya savaşı getirmek ve Venezuela'ya askeri müdahaleyi meşru göstermek için kriz uydurmaya çalışıyor. ABD'nin kullandığı diplomasinin maksadı bu saldırıları meşru göstermek içindir. Bogota'daki toplantı, Venezuela anayasasının dışında paralel bir devlet kurma teşebbüsüdür. ABD, Venezeula'da seçimsiz halk oylamasına gitmeden başka bir başkan tanımaya çalışıyor. Bu Venezuela ile ABD arasındaki geçmiş 200 yıl içinde görülmüş bir şey değildir. Bu aşırı siyaset anlayışı başarısızlığa mahkumdur. Bunun ne Venezuela ne de ABD'ye bir yararı olur" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya karşı planları ile ilgili olarak Maduro şunları söyledi:

"ABD Venezuela'nın petrolünü istiyor ve petrol için bir savaş çıkarmak istiyor. Amerikan halkını bundan müstesna tutarak diyorum ki; Donald Trump tarafından yönetilen aşırıcı Ku Klux Klan hükümeti Venezuela'nın petrolünü hatta daha da ötesi toprağını istiyor. Ülkemizin zenginliğini istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin eski FBI Başkanı Andrew McCabe ile 2016 yılında yaptığı bir görüşmede 'Venezuela'nın petrolü var Venezuela savaşmak için iyi bir ülke' dediği, McCabe'nin kitabında yer alıyor. Bu kötü bir plan, bu aşırıcı bir plan. Çünkü Venezuela barışçıl ve mütevazi bir ülke" dedi.

Maduro, "Bunlar başka ülkeleri işgal etmek için bahaneler üretti. Irak'ı işgal ederken de orada kitle imha silahları olduğunu bahanesini üretmişlerdi" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İHA