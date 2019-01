Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Maddah Açıklaması

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye'nin Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer aldığını belirterek, "İki halk ve hükumet arasındaki ilişkileri her alanda en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın 2019 yılı Türkiye Venezuela ilişkilerinde en fazla verimliliğin yaşandığı yıl olacaktır. Türk halkının istediği ne varsa bunların hepsi Venezuela'da mevcut. ve bunların hepsi Türk halkının kullanımı için emrine amade. Bizler sizlerle birlikte üretmeye hazırız. Unutmayın ki o topraklarda bir halk var ki Türk halkını seviyor, destekliyor ve Türk halkı ile her zaman kol kola olacak bir halk. Yaşasın Türkiye" dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na gelen El Aissami Maddah'ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı. Daha sonra karayoluyla Çorum'a geçen konuk devlet başkan yardımcısı altın rafinerisinde incelemelerde bulundu. Ziyarette dünyanın en büyük altın üretici olan Venezuela ile ticari işbirliği noktasında görüşmeler yapılarak neler yapılabileceği masaya yatırılırken toplantı sonunda Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Maddah, basın toplantısı düzenledi.

Ziyarette Türk halkının büyük sevgisi ile karşılaştıklarını dile getiren Maddah, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun en kalbi selamlarını getirdiğini ifade etti.

3 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Venezuala'da ağırladıklarını hatırlatan Maddah, "Bu şüphesiz ki tarihi ve eşi benzeri bulunmayan bir resmi ziyaret oldu. Bu vesileyle bir kez daha Türk ve Venezuala halkları arasındaki kardeşliğin altını çizmiş olduk. Bu noktada Türk halkına bir kez daha cumhurbaşkanımız Nicolas Maduro'nun Türk tarihine, Türk kültürüne ve geleneklerine olan sevgisini bir kez daha görmüş olduk"

"İki halk ve hükumet arasındaki ilişkileri her alanda en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

Bugün yaptıkları ziyaretin uzun zamandır Türkiye Venezuala arasında geliştirmeye devam ettikleri programın bir parçası olduğunu anlatan Maddah, "İki halk ve hükumet arasındaki ilişkileri her alanda en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada Türkiye ile bir anlaşma imzalıyoruz. Venezualadan Türkiye'ye petrokok göndereceğiz. Aynı şekilde altın madeni sektöründe ve tarım alanı gibi sektörler ki işbirliği geliştireceğiz. Bununla birlikte uzun yıllardır var olan klasik ticaretimiz son dönemde de artış içerisinde. En önemlisi tabii ki tüm bunları mümkün kılan iki ülke cumhurbaşkanı arasındaki sevgi, saygı ve dostluk ilişkisi" diye konuştu.

Türkiye'nin Venezualanın stratejik müttefikleri arasında yer aldığını vurgulayan Maddah, "Ve biz her geçen gün Türkiye olan dostluk ve işbirliği bağlarımızı bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada geçtiğimiz 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ziyaretin ardından bizlerde kendisine verdiğimiz sözü tutup iki ülke arasında en yüksek işbirliği imkanı sunan sektörleri tek tek ziyaret etmeye başladık. Bugün buraya gelişimizin nedeni de madencilik sektörüyle alakalı bu tesisi yakından tanımaktı. Ziyaretimizde ticaret, tarım ve petrol ile alakalı da görüşmelerimiz olacak. Bugün Türkiye ile Venezuala arasındaki ilişkileri kategoriye sokarsak kardeşlik ilişkisi hiç de yanlış olmayacaktır. Bu noktada Türk halkına olan hayranlığımızı bir kez daha altını çizerken sayın Erdoğan'a olan hayranlığımızı da bir kez daha ifade etmeyi borç biliriz" ifadelerini kullandı.

"2019 yılı Türkiye Venezuela ilişkilerinde en fazla verimliliğin yaşandığı yıl olacaktır"

2019 yılının Türkiye Venezuela ilişkilerinde en fazla verimliliğin yaşandığı yıl olacağını açıklayan Maddah, şunları kaydetti; "Bu noktada zaten Ocak'ın 16'sında olmamıza rağmen çok hızlı bir seyahat programı ile Türkiye'yi ilişkilerimize devam etmeye başladık. Temennimiz önümüzdeki aylarda da ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro adına Türk halkına olan sevgimizi, saygımızı bir daha ifade etmek istiyorum. Her zaman Türk halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Türk firmaları tarafından üretilen bir çok ürün Venezuala halkı tarafından doğrudan kullanılmakta. Her geçen gün bunun sayısının biraz daha artmasını istiyoruz. Buda buradaki çalışma ekibinin elinde. Bu noktada bu ziyaretin sonucunda madencilik konusunda Türkiye'nin sahip olduğu deneyimden son derece etkilenmiş olarak dönüyoruz. Aslında bakarsanız Türkiye ile Venezuela bu sektörde yapacakları işbirliği ile mükemmel bir formül gibi karşımıza çıkıyor. Venezuela'nın çok önemli mineral yatakları var. Türkiye'nin de bu mineral yataklarını işleme noktasındaki tecrübelerini göz önüne alırsak ortaya mükemmel bir kombinasyon koyduğumuzu ifade etmekte fayda var. Türk halkının ne kadar mineral ve metale ihtiyacı varsa,istediğiniz ne varsa bunların hepsi Venezuea'da mevcut. ve bunların hepsi Türk halkının kullanımı için emrine amade. Bizler sizlerle birlikte üretmeye hazırız. Unutmayın ki o topraklarda bir halk var ki Türk halkını seviyor, destekliyor ve Türk halkı ile her zaman kol kola olacak bir halk. Yaşasın Türkiye" - ÇORUM

