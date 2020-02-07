Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

07.02.2020 06:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 06:38

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çığ felaketi ve uçak kazasında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.

Kaynak: AA