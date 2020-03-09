Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı
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Venezuela, Hükümet, Güncel

Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı

Muhaliflerin yarın protesto yürüyüşleri düzenlemesi beklenen Venezuela'da hükümet savunma tatbikatı başlattı.

09.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:36
Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı

Muhaliflerin yarın protesto yürüyüşleri düzenlemesi beklenen Venezuela'da hükümet savunma tatbikatı başlattı.

Devlet Başkan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen "Bolivarcı Kalkan 202" savunma tatbikatının ikinci ayağının başkent Caracas ile 5 eyalette başladığı duyuruldu.

Açıklamada, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido ve destekçilerinin yarın düzenlemesi beklenen gösteriler öncesinde başlatılması dikkati çeken tatbikatın ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.

Bu arada sosyal medyada Caracas'ın bazı bölgelerindeki askeri hareketlilikten görüntüler paylaşıldı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen Guaido, 29 Şubat'ta Caracas'ın batısındaki Barquisimeto kentinde taraftarlarıyla bir araya gelmiş ve 10 Mart'ta tüm ülkede sokağa çıkacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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