Venezuela'dan Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye Tepki

Venezuela ile ilişkileri keseceklerini açıklayan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye, Venezuela Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama ile sert tepki verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Kolombiya halkına yönelik bir konuşma yaptı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin, ülkesinde dün katıldığı bir radyo programında, ocak ayından itibaren komşusu Venezuela ile tüm diplomatik ilişkileri keseceklerini söylemesi ve bu ülkenin, topraklarında teröristleri barındırarak Birleşmiş Milletler'in (BM) 1373 sayılı kararını ihlal ettiğini söylemesi Venezuela tarafından tepkiyle karşılandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diğer beyanatlarının yanı sıra Venezuela için "kırılgan diktatörlük" ifadesini de kullanan Duque'nin bu sözlerinin, son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre "Kolombiyalılardan aldığı desteğin (yüzde 54'lerden yüzde 27'lere) gerilemesinden" kaynaklandığı öne sürüldü.

Kolombiya için sert ifadeler

Duque için, "adam kaçırma, sahte deliller, uyuşturucu üretimi, uyuşturucu kaçakçılığı, paramiliter güçler, toplum liderlerine yönelik suikastler ve şiddet dünyasının lideri bir ülkenin devlet başkanı" ifadelerine yer verilen Venezuela Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bu bağlamda Ivan Duque'nin "Venezuela'ya ve dünyaya demokrasi dersi vermesinin komik olduğu" belirtildi.

Venezuela'nın, barışı sağlamak için her zaman Kolombiya halkının hizmetinde olacağına değinilen açıklamada, "Venezuela hükümeti Kolombiyalı yetkililere, Venezuela'yı, Kolombiya kamuoyunun dikkatini dağıtmak ve uluslararası toplumun parasına erişmek için kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Kolombiya kamuoyuna görüntülü mesaj

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Dışişleri Bakanlığının açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından Kolombiya kamuoyuna yönelik görüntülü mesaj yayımladı.

Kolombiya ve Venezuela halkları arasında ortak bir kardeşlik tarihi olduğunu belirten Maduro, bu tarihe "sadece ittifak ve barışın sığacağını" vurguladı.

Maduro, "Oligarşi ve medya, Bogota'dan durmaksızın, yanlış bilgiler, nefret ve yalanlarla, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanını ve 'Bolivarcı Devrimi' hedef alıyor." dedi.

Konuşmasının sonunda "Kolombiyalılara seslenen" Maduro, şunları söyledi:

"Bütün kara propagandaları bir kenara atalım. Bizi birleştiren tarihimizin derinliklerinde aşkla, Kolombiya ve Venezuela arasında bir yol inşa edelim. Barış için, birlik için sizin desteğinizi istiyorum. Kurtarıcı atamız Simon Bolivar'ın doğduğu yerden sesleniyorum. Yaşasın Kolombiya, yaşasın Venezuela."

ABD'nin Venezuela'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" alacağı iddiası

Bu tartışmalar bağlamında önceki Amerikan Washington Post gazetesinde, bazı üst düzey yetkililere dayandırılan, Donald Trump yönetiminin Venezuela'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" alacağı yönünde haber yer almıştı.

ABD'nin şu ana kadar "teröre destek veren ülkeler" listesinde sadece İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye'nin bulunduğu hatırlatılan haberde, bu listeye Venezuela'nın dahil edilmesi durumunda ABD ile bu ülke arasındaki gerilimin çok daha üst düzeye taşınacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının herhangi bir açıklama yapmadığı konuya ilişkin, Amerikan medyasına konuşan bazı yetkililer "henüz bu konuda varılmış bir karar olmadığını" ifade etmişti.