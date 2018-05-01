Venezuela'dan Hindistan'a Petro Kullanmak Şartıyla Petrol Fiyatında Yüzde 30 İndirim

Venezuela, ham petrol alımlarında Petro kullanma şartıyla Hindistan'a yüzde 30 indirim teklifi sundu.

20 Şubat'ta ön satış süreciyle satışa sunulan Petro, Venezuela'nın petrol rezervlerine bağlı olan dünyanın ilk devlet destekli kripto para birimi.

Venezeula'nın Blockchain departmanından bir uzman ekibi, geçtiğimiz ay Hindistan'daydı. Hindistan'da Petro'yu satmak için Delhi merkezli bir kripto para borsası olan Coinsecure ile anlaşma imzaladılar.

Coinsecure CEO'su Mohit Kalra, görüşmeler sırasında Venezuelalı bir yetkilinin Hindistan'a ham petrol alımlarında Petro'yu kullanmak üzere en az yüzde 30 indirim teklifi sunduğunu söyledi. Kalra, "Farklı ülkelere gidiyorlar ve teklifler yapıyorlar. Hindistan hükümetine verdikleri teklif ise şuydu: Petro ile petrol alımlarında yüzde 30 indirim." dedi.