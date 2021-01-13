Venezuela'dan Guyana'nın ABD ile yaptığı askeri tatbikata tepki
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Venezuela'dan Guyana'nın ABD ile yaptığı askeri tatbikata tepki

13.01.2021 03:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 03:56
Venezuela'dan Guyana'nın ABD ile yaptığı askeri tatbikata tepki

Venezuela, Karayip ülkesi Guyana'nın ABD ile tartışmalı deniz alanlarında yaptığı askeri tatbikatı provokasyon ve tehdit olarak değerlendirdi.

Venezuela, Karayip ülkesi Guyana'nın ABD ile tartışmalı deniz alanlarında yaptığı askeri tatbikatı provokasyon ve tehdit olarak değerlendirdi.

Venezuela ve Guyana arasında yaklaşık 100 yıldan bu yana devam eden deniz sınır ihtilaflarının bulunduğu bölgede, ABD'nin Guyana ile pazartesi günü yaptığı tatbikat tartışmalara neden oldu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, başkent Karakas'ta yaptığı basın açıklamasında, iki ülke arasındaki tartışmalı sularda yapılan tatbikata tepki göstererek, "Bu manevralar, ülkemizin çıkarlarına yönelik açık bir provokasyondur. Tüm bölgeye ve barışa yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez da gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Güney Komutanlığı Başkanı Craig Faller, hafta başında Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile güvenlik konularını görüşmek üzere bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Venezuela ve Guyana arasındaki sınır anlaşmazlığı

Guyana, mayıs 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke, maden ve orman bakımından zengin Essequibo Nehri'nin batısında bulunan 160 bin kilometrekare alanı kendi egemenlik alanları ilan etti.

Venezuela, İngiltere ile Guyana'nın bağımsızlığından önce imzalanan Cenevre anlaşmasını talep ederken, Guyana ise 1899'da Paris'te bir tahkim mahkemesi aracılığıyla belirlenen sınırı savunuyor.

Venezuela, iki ülke arasındaki sorunların doğrudan müzakere edilerek Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çözülmesinden yana daha önce tavır almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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