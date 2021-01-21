Venezuela'dan Brezilya'ya Kovid-19 hastaları için oksijen tüpü yardımı
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Venezuela'dan Brezilya'ya Kovid-19 hastaları için oksijen tüpü yardımı

21.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:52
Venezuela'dan Brezilya'ya Kovid-19 hastaları için oksijen tüpü yardımı

Venezuela, Brezilya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için oksijen tüpü gönderdi.

Venezuela, Brezilya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için oksijen tüpü gönderdi.

Venezuela'nın, Brezilya-Amazonas eyaletinin Manaus şehri Konsolosu Patricia Silva yerel basına yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü yağmur ormanlarındaki 2 milyonluk Manaus'a, ülkesinin Bolivar eyaletinden 5 kamyonla gönderilen 132 bin litrelik oksijen tüplerinin yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Bolivarcı hükümet olarak, iş birliği ve dayanışma ilkelerinin arkasında olduklarını belirten Silva, "Manaus'ta halklar arasındaki dayanışma, bizi bu korkunç salgında kurtaracak." ifadesini kullandı.

Amazonas Eyaleti Sağlık Bakanı Marcellus Campelo, Venezuela'dan gelen oksijen tüplerinin, bölgedeki hastanelerin ihtiyacını dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.

Amazonas Eyalet Valisi Wilson Lima da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür ederek "Aldığımız her türlü yardım veya bağışı çok iyi karşılıyoruz. Özellikle Venezuela'dan gelen bu büyük bağış bizim için çok anlamlı." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu tanıması iki ülke arasında soruna neden olmuştu.

Venezuela, Kovid-19'dan 212 bin 893 kişinin öldüğü Brezilya'nın salgına yaklaşımını eleştirmesine rağmen 17 Ocak'ta bu ülkeye oksijen tüpü yardımında bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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