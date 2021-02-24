Venezuela'dan AB büyükelçisini sınır dışı etme kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Venezuela'dan AB büyükelçisini sınır dışı etme kararı

24.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:34
Venezuela'dan AB büyükelçisini sınır dışı etme kararı

Venezuela, Avrupa Birliği'nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı alarak ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi.

Venezuela, Avrupa Birliği'nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı alarak ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya karşı uygulanması kararlaştırılan yeni yaptırımların ardından, Avrupa Birliği'nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldıklarını ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdiklerini açıkladı. Arreaza, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün, Başkan Nicolas Maduro'nun kararıyla, Bayan Isabel Brilhante'ye beyanımızı sunduk" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Onur Akay İrem Derici Burcu Kıratlı
Spor Erol Bulut Umut Bulut Ünal Karaman Hüseyin Göçek Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venezuela'dan AB büyükelçisini sınır dışı etme kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:12:22. #1.14#
title