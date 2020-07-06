Venezuela'daki Türk İşadamları: "Pandemi Ekonomiyi Çok Etkiliyor"
Venezuela'da her 6 kişiden biri ekonomik gerekçelerle yurtdışına göç etti.
06.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:00
Venezuela'da her 6 kişiden biri ekonomik gerekçelerle yurtdışına göç etti. Merkez Bankası verilerine göre 2019'u %9500 enflasyonla kapatan ülkede pandemiyle birlikte ekonomi adeta durma noktasına geldi. Muhabirimiz Mustafa Özdemir, Venezuela'daki Türkler'le pandeminin ekonomiye etkisini konuştu
Kaynak: DailyMotion.com