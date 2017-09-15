Venezuela'daki Siyasi Gerilime Çözüm Arayışı

SANTO Venezuela'da hükümet ile muhalefet temsilcilerinin ay sonunda ülkedeki ekonomik ve siyasi krizin çözümüne yönelik görüşeceği bildirildi.



Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina, daveti üzerine ülkeye gelen Venezuelalı hükümet ve muhalefet heyetlerinin 27 Eylül'de üçüncü kez müzakere masasına oturmak için anlaştığını açıkladı.



Görüşmeye Meksika, Şili, Bolivya ve Nikaragua'dan da temsilciler davet ettiğini belirten Medina, iki gün süren görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.



Görüşmelerde, Venezuelalı heyetlerle ayrı ayrı mı yoksa bir arada mı görüşüldüğü konusu ise henüz netlik kazanmadı.



Venezuela hükümet heyetinde yer alan Caracas Belediye Başkanı Jorge Rodriguez de bir anlaşmaya varılması için bu görüşmelerin en güçlü olanak olduğunu belirtti.



Diğer yandan muhalefetteki Demokratik Birlik Masası (MUD) koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'nın sorunlarının çözümü için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakması gerektiği vurgulandı.



Müzakerelerde varılacak herhangi bir sonucun referanduma götürülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüm Venezuelalıları etkileyen siyasi ve ekonomik kriz yalnızca şiddet içermeyen ve demokratik bir değişiklikle aşılabilir." ifadesi kullanıldı.



Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Medina, dün Venezuelalı hükümet ve muhalefet heyetleriyle 5 saatten uzun süren bir görüşme yaptığını açıklamıştı.



Görüşmede, bir tür müzakereye varılmasının çok arzu edildiğini gözlemlediğini aktaran Medina, heyetlerle ayrı ayrı mı yoksa bir arada mı görüştüğü konusunda bilgi vermemişti.



Venezuela muhalefeti, geçen yıl Vatikan'ın arabuluculuğundaki görüşmelerden, sosyalist hükümeti taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayarak çekilmişti.



Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.



Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.