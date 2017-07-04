Venezuela'da Yüksek Mahkemeden Kritik Atama

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, hükümet karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın vekili olarak yönetim yanlısı bir ismi belirledi.



Mahkeme, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun önde gelen muhaliflerinin mahkum edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle 2015 yılında yaptırım listesine aldığı Katherine Harrington'u başsavcı vekili olarak tayin etti.



Diğer yandan Yüksek Mahkemede bugün Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir duruşma düzenleniyor. Diaz, duruşmayı boykot edeceğini belirtti.



Duruşmanın hükümetin önceden hakkında belirlediği kararla sonuçlanacağını savunan Diaz, "Tarihimizi utanç ve acıyla kirletecek bir gösteriye katılmayacağım." ifadesini kullandı.



Diaz'ın ülkedeki protestolarda yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak eski emniyet müdürünün ifade vermesi emrini de geçersiz sayan Mahkeme, başsavcının kamu denetçisiyle paylaştığı ihlalleri araştırma yetkisini de kısıtlamıştı.



Mahkeme ayrıca Diaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve banka hesaplarını dondurmuştu.