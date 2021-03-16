- Venezuela'da yeni seyahat kısıtlaması

- Venezuela'da yeni seyahat kısıtlaması Venezuela'da korona virüs salgını ile mücadelede başkent Karakas dahil olmak üzere farklı bölgeler arasında geçişler askıya alındı.

- Venezuela'da yeni seyahat kısıtlaması

KARAKAS - Venezuela'da korona virüs salgını ile mücadelede başkent Karakas dahil olmak üzere farklı bölgeler arasında geçişler askıya alındı.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında Venezuela'da, başkent Karakas'ın yanı sıra La Guaira kenti, Bolivar ve Miranda eyaletine seyahatler 21 Mart'a kadar askıya alındı.

Venezuela Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu, halkın yalnızca özel izinle seyahat edebileceğini ve iş izni olmayanların bölgeler arası seyahat etmesinin yasak olacağını söyledi. Abreu, "Metro ve demir yolu taşımacılığında 1.5 milyon yolcu kapasitesine sahibiz. Ancak günlük kapasiteyi ortalamayı yaklaşık 800 bine indireceğiz" ifadesini kullandı.

Venezuela'da toplam korona virüs vaka sayısı 146 bin 488'e yükselirken, koronadan kaynaklanan can kaybı bin 444 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı