Venezuela'da yeni Dışişleri Bakanı Felix Plasencia oldu
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Venezuela'da yeni Dışişleri Bakanı Felix Plasencia oldu

Venezuela'da yeni Dışişleri Bakanı Felix Plasencia oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Felix Plasencia'yı ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Felix Plasencia'yı ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Felix Plasencia'yı Cumhuriyetin yeni Dışişleri Bakanı olarak atadım. Jorge Arreaza tarafından yerine getirilen bu muazzam diplomatik hizmeti sürdürme konusunda onun artık büyük bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Plasencia, Venezuela'nın Çin Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Venezuela'da Ağustos 2017'den bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jorge Arreaza ise Sanayi ve Ulusal Üretim Bakanlığı görevine getirildi.

Arreaza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Felix'e tüm desteğimi açıklıyorum. O, Bolivarcı barış diplomasisinin nihai başarısını garanti altına alma mücadelesinde, birikmiş tecrübemize kararlılıkla güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Operasyonel Komutanlığı görevinden emekli olan amiral Remigio Ceballos, ülkenin yeni İçişleri ve Adalet Bakanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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