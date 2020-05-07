Venezuela'da yakalanan ABD'lilerin amacı Maduro'yu kaçırmakmış
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Venezuela'da yakalanan ABD'lilerin amacı Maduro'yu kaçırmakmış

Venezuela'da yakalanan ABD'lilerin amacı Maduro'yu kaçırmakmış
07.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:56

BUENOS Venezuela güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'lilerden, Luke Alexander Denman'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiği açıklandı.

BUENOS Venezuela güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'lilerden, Luke Alexander Denman'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiği açıklandı.

Devlet Başkanı Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Denman, Venezuela'da yapılacak eylemlerin SilverCorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından planlandığını söylediği videoda, Kolombiya'da bir grup Venezuelalıyı eğitip ardından eylem için Venezuela'ya gideceklerini belirtiyor.

Goudreau'nun operasyon karşılığında 50 bin ila 100 bin dolar ödeyeceğini söyleyen Denman, videoda Venezuela'ya gelme amaçlarına ilişkin, "Jordan'dan (Goudreau) aldığım tek talimat, Maduro'yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürebilmemiz için havaalanının kontrolünü ele geçirmemdi." ifadelerini kullanıyor.

SilverCorp ile Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido arasında yapılan anlaşmayı gösteren Denman, videoda Goudreau'nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, hükümetin silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak için ülkeye sızmaya çalıştığını savunduğu ikisi ABD'li 17 kişi yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği SilverCorp ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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