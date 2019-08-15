Venezuela'da siyasi krize çözüm arayan Norveç delegasyonu Karakas'ta

15.08.2019 11:17

Norveç hükümeti delegasyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında duraksayan müzakereleri yeniden başlatmak için Venezuela'ya geldi.

Venezuela'da geçtiğimiz hafta Nicolas Maduro ile Juan Guaido önderliğindeki muhalefet arasındaki görüşmeler Maduro heyetinin çekilmesi ile son bulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle