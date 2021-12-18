Venezuela'da Simon Bolivar ölümünün 191. yılında törenle anıldı
Altı Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi, "Kurtarıcı" (Libertador) diye anılan Simon Bolivar, ölümünün 191. yılında törenle anıldı.
Altı Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi, "Kurtarıcı" (Libertador) diye anılan Simon Bolivar, ölümünün 191. yılında törenle anıldı.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta anıt mezarın bulunduğu Ulusal Panteon'da düzenlenen törende Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Savunma Bakanı General Vladimir Padrino Lopez, Bolivar'ın mozalesine çelenk koydu.
Törende konuşan Lopez, Bolivar'ın siyasi ve askeri dehasının Latin Amerika halklarına vasiyet olarak rehberlik etmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter üzerinden yayımlanan mesajında Kurtarıcı'nın bağımsızlık düşüncesinin önemini vurgulayarak, "Büyük vatan halklarının bağımsızlığını elde etmek için imparatorluk zincirlerini kıran kahraman Simon Bolivar'ın ölümsüzlüğe geçişinin 191. yılını saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.
Venezuela'nın Karakas kentinde 24 Temmuz 1783'te doğan asker ve politikacı Bolivar, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde 17 Aralık 1830'da verem hastalığından hayata gözlerini yumdu.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri