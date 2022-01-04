Venezuela'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada 7 kişi öldü - Haberler
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Venezuela'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada 7 kişi öldü

Venezuela'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada 7 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Monagas eyaletine bağlı Barrancas del Orinoco kasabasında, yeni yıl kutlamaları esnasında silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, çatışmada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Silahlı çatışmanın, bölgede alan kontrolünü sağlamak isteyen gruplar arasında çıktığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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