Venezuela'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada 7 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Venezuela basınında çıkan habere göre, Monagas eyaletine bağlı Barrancas del Orinoco kasabasında, yeni yıl kutlamaları esnasında silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, çatışmada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Silahlı çatışmanın, bölgede alan kontrolünü sağlamak isteyen gruplar arasında çıktığı değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri