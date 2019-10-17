Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü

17.10.2019 20:18

Venezuela hava kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş jetinin kalkışından hemen sonra düşmesi sonucu 2 pilot öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, Venezuela Hava Kuvvetlerinin Rus yapımı savaş uçaklarından Sukhoi Su-30, Guarico eyaletindeki askeri üsten ülkenin kuzeyindeki Barcelona kentine gitmek üzere havalandı.

Kalkışından kısa bir süre sonra düşen ve infilak eden jetteki pilotlar General Virgilio Marquez ve Yüzbaşı Nesmar Salazar hayatını kaybetti.

Venezuela Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilendi.

Askeri kaynaklara yakın gazetecinin iddiaları

Bu arada, Venezuelalı gazeteci Sebastiana Barraez, askeri kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda kazanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Barraez'e göre, uçakta kalkışla birlikte kontrol sorunları yaşandı, aynı zamanda uçağın kalktığı hava üssünün de komutanı olan General Marquez bu sırada fırlatma koltuğu marifeti ile uçaktan ayrılmayı başardı. Fakat Marquez, uçağın yeterli irtifaya ulaşmamış olmasından ötürü koltukla birlikte yere çakılarak öldü.

Uçaktan ayrılamayan Yüzbaşı Salazar ise düşüşten hemen sonra yardım istese de Su-30, havalimanındaki itfaiyenin müdahalesi öncesinde tamamen yandı.

Guaido'dan eleştiri

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın ülkedeki varlığından hareketle hükümeti eleştirdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "Gaspçı" nitelemesinde bulunan Guaido, Maduro'nun "hayatını kaybeden askerlerin ailelerine Venezuela'ya bu kadar zamandır 'uçaklara bakım yapıyoruz' diye gidip gelen Rusların ziyaretlerini" açıklaması gerektiğini vurguladı.

Guaido, ayrıca bakımsızlık nedeniyle yaşanan kazalarda şimdiye kadar kaç askerin öldüğünün de sorulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA