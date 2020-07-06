Venezuela'da petrol rafinerisinde yangın
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Venezuela'da petrol rafinerisinde yangın

Venezuela'nın Falcon eyaletinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Venezuela'da petrol rafinerisinde yangın
06.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:59

Venezuela'nın Falcon eyaletinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Venezuela'nın kuzeybatısındaki Falcon eyaletinde bulunan Paraguana Rafineri Kompleksi'nde bulunan Cardon rafinerisinde yangın çıktı. Falcon Valisi Victor Clark, yangın ile ilgili yaptığı açıklamada 310 bin varil işleme kapasitesi bulunan rafinerideki yangının hızla kontrol altına alındığını aktarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Vali Clark ayrıca yangının altyapıya zarar vermediğini, ünitedeki operasyonları kesintiye uğratacak bir zararın olmadığını açıkladı. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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