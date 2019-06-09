Venezuela'da petrol rafineri tesisinde yangın: 3 ölü
– Venezuela'da petrol rafineri tesisinde yangın çıktı.
– Venezuela'da petrol rafineri tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında, tesisin önünde bulunan ve alevlerin sıçradığı aracın da yandığı; araçta bulunan anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarının yanarak hayatını kaybettiği duyuruldu.
- Venezuela
Yangın, Venezuela'nın Anzoátegui eyaletinde yer alan Guanta bölgesindeki petrol rafineri tesisinin bir bölümünde çıktı. Yerel medya, alevlerin sıçradığı bir araçtaki anne, baba ve 3 yaşındaki kız çocuklarının yanarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtilirken; Anzoátegui valisi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden aileye baş sağlığı diledi.
- Venezuela
Kaynak: DHA
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