Venezuela'da PDVSA'nın eski yetkilisine 12 milyon dolarlık yolsuzluktan hapis cezası
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Venezuela'da PDVSA'nın eski yetkilisine 12 milyon dolarlık yolsuzluktan hapis cezası

Venezuela'da PDVSA'nın eski yetkilisine 12 milyon dolarlık yolsuzluktan hapis cezası
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın finansal işlerinden sorumlu eski yetkilisi Abraham Ortega, şirkette çalıştığı sırada görevini kötüye kullanıp 12 milyon dolar yolsuzluk yapmaktan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın finansal işlerinden sorumlu eski yetkilisi Abraham Ortega, şirkette çalıştığı sırada görevini kötüye kullanıp 12 milyon dolar yolsuzluk yapmaktan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde görülen davada Ortega'nın, PDVSA'da çalıştığı 2014-2016 yıllarında 12 milyon dolar tutarında rüşvet ve yolsuzluktan yasa dışı gelir elde ettiği kaydedildi.

Mahkemeye yaptığı savunmasında 2 milyon dolar tutarındaki rüşveti, Venezuela'da yaşayan iş adamı Francisco Convit'ten, PDVSA ile ortak iş yapan bir Rus bankasındaki geciken ödemelerine öncelik verilmesi karşılığında aldığını, kalan 10 milyon doları ise şirkette sahte yatırım ve borçlanma kontratları düzenleyerek zimmetine geçirdiğini belirtti.

PDVSA'nın finansal işlerinden sorumlu eski yöneticisi Ortega 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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