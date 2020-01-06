Venezuela'da parlamento başkanlığını kaybeden Guaido'nun "paralel seçim" yapacağı iddia edildi

06.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:30

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve muhalif Ulusal Meclis (AN) başkanlık seçimini kaybeden Juan Guaido'nun kendisine destek veren milletvekilleriyle meclis dışında paralel bir oylama yapacağı ileri sürüldü.

Venezuela'da ABD ve Batı'nın desteği ile 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido, başkent Caracas'taki parlamento binasında yapılan ve kendisinin giremediği oturumda parlamento başkanlığını diğer muhalif isim Luis Parra'ya kaptırdı.

Ülke basınındaki haberlere göre Parra'nın bir yıl boyunca başkanlığını yürüteceği AN'nin Birinci Başkan Yardımcılığına Franklyn Duarte, İkinci Başkan Yardımcılığına ise Guaido'nun kendi partisi Voluntad Popular (VP) mensubu Gregorio Noriega seçildi. Sekreterliğe de Negal Morales'in getirildiği AN oylamasında göreve gelen tüm isimlerin muhaliflerden oluşması dikkati çekti.

Başkan Luis Parra, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Guaido artık bizim için tarih olmuştur." dedi.

Eski Başkan Guaido'nun ABD desteğine işaret eden Parra, "Bir imparatorluğun korumasını kabul etmeyeceğiz, sadece Venezuela halkının sıkıntıları ile ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Parra'nın seçilmesinin ardından parlamentonun bulunduğu bölgeden uzaklaşan Guaido ise oylamanın meşru olmadığını birçok milletvekilinin alınmadığını söyledi.

Maduro muhalifi milletvekillerinden Williams Davila ise sadece bazı milletvekillerinin oylamaya giremediğini fakat oturumun gerçekleşmesi için çoğunluğun sağlandığını açıkladı.

Öte yandan ülkedeki muhalif internet sitelerinden EL Nacional ise Guaido ve destekçilerinin paralel bir oylama için kapanan El Nacional gazetesinin merkezinde toplanacağını öne sürdü.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın tarihi merkezindeki AN'de, Guaido'nun yeniden parlamento başkanlığına seçilmeyi deneyeceği oylama öncesinde GNB bölgede güvenlik kordonu oluşturmuş, Guaido dahil bazı milletvekillerinin girmesine engel olmuştu.

AN'de yapılan oylamada 81 oyla başka bir muhalif parlamenter Luis Parra başkanlığa seçilmiş, hükümete yakın medya 162 sandalyelik AN'de oturuma 140 parlamenterin katıldığını duyurmuştu.

Ülkede birkaç hafta önce batı destekli muhalifler, AN'nin iç tüzüğünde, ülke dışındaki parlamenterlerin internet vasıtasıyla oy kullanmasının önünü açan değişiklik yapmış, söz konusu değişiklik Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmıştı.

Kaynak: AA