Venezuela'da para biriminin değer kaybetmesi sonrası torbalar dolusu banknotun sokağa atıldığı iddiası

Para birimi hızla değer kaybeden Venezuela'da halkın protesto amaçlı banknotları sokağa attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündemde. İddialar ise doğru, ülkede alım gücünün düşmesi nedeniyle zaman zaman torbalar dolusu Venezuela Bolivarı çöpe atılıyor.

Venezuela'da yaşanan hiperenflasyon sonrasında ülkenin resmi para birimi olan Venezuela Bolivarı olağanüstü bir değer kaybına uğradı.

TORBALAR DOLUSU BANKNOTLARIN ÇÖPE ATILDIĞI İDDİASI

Ülkede yaşanan ekonomik kriz sonrası halkın protesto amaçlı banknotları sokağa ve çöpe attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntülerde torbalar dolusu banknotların çöplere atıldığı, yol kenarlarına saçıldığı görülüyor.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Dönem dönem sosyal medyada gündem olan görüntüler ise gerçeği yansıtıyor. Ülkede alım gücünün iyice düşmesi nedeniyle halkın içinde bulundukları zor günleri protesto etmek amacıyla banknotlarını ateşe verip sokağa atmaya başladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Venezuela'da para biriminin değer kaybetmesiyle torbalar dolusu banknotların sokağa atıldığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Para birimi hızla değer kaybeden Venezuela'da halkın protesto amaçlı banknotları sokağa attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündemde. İddialar ise doğru, ülkede alım gücünün düşmesi nedeniyle zaman zaman torbalar dolusu Venezuela Bolivarı çöpe atılıyor."

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