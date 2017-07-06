Venezuela'da Muhalif Milletvekillerine Saldırı

Hükumet karşı gösterilerin devam ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı bir grup, muhaliflerin yoğun olduğu meclis genel kuruluna saldırdı.



Kongre binasındaki muhalif milletvekillerini ve burada bulunan gazetecileri feci şekilde dövdükleri belirtilen saldırganlar zaman zaman da ses çıkarması için havai fişekler attı.



Bazı milletvekillerinin yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerini kanlar içinde bırakan saldırganlar gazetecilerin de kameralarını ve fotoğraf makinelerini kırdı.



Bu arada Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 90'ı aştı.



Ülkede sokak gösterileri, Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.



Muhalefet, Yüksek Mahkeme'yi Maduro'nun güdümünde olmakla suçluyor.



Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini ileri sürüyor.



Muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: muhalif milletvekillerine Siyasi kriz Venezuelada Venezuela saldırı Gepost: 06 juli 2017