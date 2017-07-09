Venezuela'da Muhalif Liderin Ev Hapsi

Venezuela'da çarptırıldığı 14 yıllık hapis cezası ev hapsine çevrilen muhalif lider Leopoldo Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakması için mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.



Venezuela'da 2014 yılında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve 3 yıldan fazla süredir askeri hapishanede tutulan Lopez, kalan cezasını çekmek üzere dün evine gönderildi.



Kesinleşen 14 yıllık hapis cezasını ev hapsinde tamamlayacak muhalif lider, evine gelişinde çevrede toplanan destekçilerini selamladı.



Yakın arkadaşı, milletvekili Freddy Guevara'nın, evin önünde Lopez adına okuduğu açıklamada, muhalif lider, inandığı değerlerden vazgeçmeyeceğini, bugüne kadar savunduğu şeyleri savunmaya devam edeceğini belirtti.



Maduro hükümetine karşı olmayı sürdüreceğini kaydeden Lopez açıklamasında, Maduro yönetimine olan muhalefetinin gerçek bir barış, birlikte yaşama, değişim ve özgürlüğe olan inancı kadar katı olduğunu vurguladı.



ABD yönetimi de Lopez'in hapisten çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Lopez'in hapisten salıverilmesinden memnuniyet duyuyoruz ancak ev hapsi ve devam eden temel insan hakları ihlali ABD için kabul edilemez bir durumdur." ifadesine yer verildi.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, Lopez'in hapis cezasının ev hapsine çevrilmesini desteklediğini söyledi.



Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Lopez ile aralarında derin farklılıklar olduğunu belirtti.



Hapiste 3 yıl geçiren Lopez'in salıverilmeyi iyi değerlendireceğini ve barışı destekleme yönünde mesajlar vereceğini umduğunu dile getiren Maduro, "Çünkü ülkenin istediği bu." dedi.



Muhalefetteki Voluntad Partisinin 46 yaşındaki lideri Lopez, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



Lopez, cezası nedeniyle 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.