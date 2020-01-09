Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı

09.01.2020 07:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:06

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, Ulusal Meclis Başkanı olarak parlamentoda yemin ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı üç günlük protesto çağrısında bulundu.



Parlamentoda yapacağı yemin töreni öncesi ulusal muhafızlar tarafından yarım saat boyunca meclise sokulmayan Guaido, yemini sonrasında ise gazetecilerin karşısına geçti. Euronews.com'da Görüntüle