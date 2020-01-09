Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı
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Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı

Venezuela'da parlamento dışında yapılan oylama ile çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına yeniden getirilen Juan Guaido, yemini sonrası Maduro'yu protesto çağrısı yaptı.

09.01.2020 07:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:06
Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı

muhalefet lideri Juan Guaido, Ulusal Meclis Başkanı olarak parlamentoda yemin ettikten sonra, Cumhurbaşkanı 'ya karşı üç günlük protesto çağrısında bulundu.


Parlamentoda yapacağı yemin töreni öncesi ulusal muhafızlar tarafından yarım saat boyunca meclise sokulmayan Guaido, yemini sonrasında ise gazetecilerin karşısına geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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