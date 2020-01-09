Venezuela'da muhalif lider mecliste yemin ettikten sonra Maduro'yu protesto çağrısı yaptı
Venezuela'da parlamento dışında yapılan oylama ile çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına yeniden getirilen Juan Guaido, yemini sonrası Maduro'yu protesto çağrısı yaptı.
Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, Ulusal Meclis Başkanı olarak parlamentoda yemin ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı üç günlük protesto çağrısında bulundu.
Parlamentoda yapacağı yemin töreni öncesi ulusal muhafızlar tarafından yarım saat boyunca meclise sokulmayan Guaido, yemini sonrasında ise gazetecilerin karşısına geçti. Euronews.com'da Görüntüle