Venezuela'da Muhalif Lider Lopez Cezaevinden Çıktı

Venezuela'nın en çok tanınan siyasi mahkumlarından, muhalefet lideri Leopoldo Lopez, cezaevinden çıktı.



Avukatları, 3 yıldır hapis yatan Lopez'in serbest bırakılmadığını, ev hapsine alındığını belirtti.



Venezuela Yüksek Mahkemesi de, 46 yaşındaki Lopez'in sağlık problemleri nedeniyle ev hapsine çıkarıldığını doğruladı.



Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e sert muhalefetiyle tanınan Lopez, Haziran 2014'te yapılan ve çoksayıda kişinin yaşamını yitirdiği eylemlerin düzenleyicisi olarak yargılanmıştı.



Venezuela'da muhalefet uzun süredir, başta Lopez olmak üzere tüm siyasi tutukluların bırakılması için eylemler düzenliyordu.



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Tags: Muhalefet cezaevinden lider çıktı muhalif Venezuela Lopez Venezuelada Gepost: 08 juli 2017