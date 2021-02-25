Venezuela'da muhalif lider Guaido, 15 yıl boyunca kamu görevlerinden men edildi
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Venezuela'da muhalif lider Guaido, 15 yıl boyunca kamu görevlerinden men edildi

25.02.2021 05:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 05:22
Venezuela'da muhalif lider Guaido, 15 yıl boyunca kamu görevlerinden men edildi

Venezuela'da Ulusal Meclisin (AN) eski başkanı Juan Guaido ve muhalif eski 27 milletvekili, mal varlıklarını bildirmedikleri gerekçesiyle kamu görevlerinden 15 yıl boyunca men edildi.

Venezuela'da Ulusal Meclisin (AN) eski başkanı Juan Guaido ve muhalif eski 27 milletvekili, mal varlıklarını bildirmedikleri gerekçesiyle kamu görevlerinden 15 yıl boyunca men edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı (CGR) Elvis Amoroso, Guaido ve eski 27 milletvekilinin 2015-2020 dönemi Ulusal Meclis'te milletvekilliği görevi sırasında zorunlu olduğu halde Yeminli Miras Bildirgesi'ne (DJP) mal beyanında bulunmadığını belirtti.

Amoroso, bu kişilerin 15 yıl süreyle devletin hiçbir kademesinde yer alamayacağını dile getirdi.

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimlerde iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico), oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde ise muhalefet, oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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