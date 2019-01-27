Venezuela'da Muhalefet ve İktidar Yanlılarından Mitingler

Siyasi gerginliğin devam ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyip kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun destekçileri, başkent Caracas'ın ayrı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylarda hafta başında yakılan Robert Serra Kültür Merkezi'nin önünde toplandı.

Başkentin yoksul semtlerinden La Pastora'daki merkezin yanan kısımlarının hala temizlenmediği göze çarparken gösteriye katılan bölge sakinleri için küçük bir konser ve perde oyunları düzenlendi.

AA muhabirine konuşan mahalle sakini Lui Silvera, ülkesine ekonomik savaş açıldığını, muhalefetin de "yolunu kaybettiğini ve ne yaptığını bilmediğini" belirtti.

Silvera, "Venezuela muhalefeti ülkede savaş çıkarmak istiyor ama biz barış, aşk ve mutluluk insanıyız. Biz devrimciler vatanseveriz ve biz devlet başkanı aramıyoruz. Çünkü zaten seçtik. Bu devrim geri döndürülemez. Ekonomik durum düzeltilebilir. Burada dolar bir günde üçe katlıyor berbat bir ekonomik savaş var ama adım adım kazanacağız." dedi.

La Pastora Meclis Üyesi Reinaldo Simancas da mahalledeki şiddet olaylarına dikkat çekerek bölgeye dışarıdan gelen kişilerin mahallenin çocuklarını vandallık yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığını kabul eden Simancas, Venezuelalıları tartışmaya, farklılıklara saygı duymaya çağırdı.

Kültür merkezine ismi verilen ve 2014 yılında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden PSUV'nin milletvekillerinden Robert Serra'nın annesi Zulay Augirre, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uzun süredir PSUV'nin kalesi durumundaki La Pastora'da yaşanan protestoları ve şiddeti gizlemeyeceğini söyleyen Augirre, bu olaylara sadece 40-50 gencin katıldığını kaydetti.

Ülkesine karşı bilhassa bölgedeki hükümetlerin yürüttüğü bir kampanya olduğunu belirten Augirre, Ekvador'da bazı Venezuelalılara yönelik saldırıları hatırlattı.

Bölgedeki hükümetlerin Venezuela'ya karşı emperyalist emeller içinde olduğunu ifade eden Augirre, "Venezuela'ya giremezler. Çünkü bu ülke onlara izin vermemek için ideolojik ve psikolojik hazırlığını tamamladı. Bizim bir anayasamız var ve herkesin ona saygı duymasını sağlayacağız." dedi.

- Muhalifler af yasasında ısrarcı

Juan Guaido'nun takipçisi muhalifler de başkent Caracas'taki etkinliklerine Las Mercedes semtinde düzenledikleri açık hava toplantısıyla devam etti. Alfredo Sadel Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Venezuelalıya seslenen Guaido, Ulusal Meclisten çıkardıkları af yasasına değindi. Guaido, takipçilerinden af yasasının çıktısını alıp bugün askerlere dağıtmalarını istedi.

- Guaido, hükümetten herkesle görüşebilir

Etkinlik sonunda gazetecilerin PSUV Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile buluşmasını hatırlatmaları üzerine Guaido, hükümetin bütün temsilcileriyle görüşebileceğini söyledi.

Guaido, "Özgür ve şeffaf seçimler yapılması, devlet başkanlığı gaspının sona ermesi için hükümetten herkesle görüşebiliriz." dedi.

- "Seçim olmazsa güç kullanılacak"

Meydandaki muhaliflerden Hector Alonzo, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkenin içinde bulunduğu "devrimci ve sosyalist dönemin" ekonominin ve toplumsal hayatın çöküş dönemine dönüştüğünü dile getirdi.

Juan Guaido ile uzun süre sonra artık değişim fırsatına sahip olduklarına dikkati çeken Alonzo, ülkesinin Maduro yönetimi ile devam edemeyeceğini öne sürdü.

Alonzo, ekonomik olarak özgür olmadıklarını belirterek asgari ücretle sadece bir kilogram peynir ya da bir koli yumurta satın alınabildiğini söyledi.

Dünyanın artık Venezuela'da ne olup bittiğini anladığını savunan Alonzo, "Şimdi uluslararası topluluk çok şey yapıyor. Maduro'yu tanımıyorlar. Biz de bu baskılarla hükümetin yeniden seçime gitme kararı almasını bekliyoruz. Eğer özgür ve adil bir seçim olmazsa artık güç kullanılacak. ya birbirimizi öldüreceğiz ya da bu durumdan çıkacağız. Bu durumun bir çıkışı olması lazım."

Yanitze Borges ise muhalefetin uzun süredir kaybettiği güvenini Juan Guaido ile kazandığını vurguladı.

İki etkinlikte de herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA