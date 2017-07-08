Venezuela'da Muhalefet Lideri Lopez Ceza Evinden Çıktı

Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo López'in sabaha karşı cezaevinden çıktığını avukatlarından olan İspanyol Javier Cremades doğruladı. Cremades, twitter hesabından yaptığı açıklamada Lopez'in cezaevinden çıkmasına rağmen serbest kalmadığını, şu anda ev hapsinde olduğun söyledi.



Lopez'in eşi Lilian Tintori, 32 günün ardından dün Ramo Verde cezaevinden eşini ziyaret etmişti.



Lopez, 43 kişinin hayatını kaybettiği 2014'deki şiddet eylemlerini planlamaktan 13 yıla mahkum edilmişti.



Nisan ayının başından beri sokaklarda olan sağ muhalefetin talepleri arasında Leopoldo López'in serbest bırakılması da vardı. - Madrid