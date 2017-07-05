Venezuela'da Maduro Yanlıları Ulusal Meclise Saldırdı

Venezuela'daki politik kriz büyüyor. Bağımsızlık günü kutlamaları için sokağa çıkan bir grup hükümet yanlısı, çoğunluğu sağ muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'e saldırdı. Çıkan olaylarda 12 kişi yaralandı.



Başkent Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Bağımsızlık Günü törenleri vesilesiyle sokağa çıkan Maduro yanlılarından bir grup Ulusal Meclis'in önünde toplandı. Bahçe kapısını zorlayan hükümet destekçileri meclise havai fişek attı. Bahçe kapısından içeri girmeye başaran grup ellerinde sopalarla bahçedekilere saldırdı.



Olay başkan Maduro'nun Fuerte Tiuna kompleksindeki askeri geçite başkanlık ettiği sırada oldu.



Ulusal Meclis başkanı ve sağ muhalefet liderlerinden Julio Borges Twitter'dan Armando Armas, Américo de Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla ve Leonardo Regnault olmak üzeren sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'ndan (MUD) 5 milletvekilinin yaralandığını duyurdu. Olaylarda 7 meclis çalışanının da yaralandığı bildirildi.



Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



Oscar Perez adlı bir polisin "asker, sivil ve polislerden oluşan bir koalisyon" adına kaçırdığı polis helikopteriyle geçen hafta kamu binalarına saldırması, hükümet ile sağ muhalefet arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Saldırıdan, sağ muhalefeti sorumlu tutan hükümet yanlıları ile sağcı milletvekilleri arasında yine Ulusal Meclis'in önüde arbede yaşanmıştı.



Ülkede Nisan ayının başından itibaren sağ muhalefetin çağrısıyla süren şiddet gösterilerinde İçişleri Bakanlığının verilerine göre 84 kişi yaşamını yitirmişti. - Madrid