22.09.2019 11:59

- Venezuela'da Maduro destekçileri ve muhalifler arasında arbede

KARAKAS - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileriyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido yanlıları arasında arbede yaşandı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerinin bulunduğu El Guarataro bölgesinde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun etkinliğine katılan bir grup gösteri yapmak istedi. Ancak gösteri sırasında muhalifler ve Maduro destekçileri arasında arbede yaşandı. Silah seslerinin de duyulduğu olaylarda taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Yerel kaynaklarda El Guarataro'nun Maduro yanlılarının yaşadığı bir bölge olarak bilindiği, Guaido'nun yandaşlarının bu bölgeye onları kışkırtmak için seçtiği iddia edildi.

Kaynak: İHA