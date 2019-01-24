Venezuela'da Maduro Destekçileri Gösteri Düzenledi
- Venezuela'da Maduro destekçileri gösteri düzenledi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlaması Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması Detay KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O'Leary...
- Venezuela'da Maduro destekçileri gösteri düzenledi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlaması
Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması
Detay KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O'Leary Meydanı'nda gösteri düzenledi. (1)
Kaynak: AA