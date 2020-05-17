Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi
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Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında en yüksek günlük yaşandı.

Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi
17.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:24

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında en yüksek günlük yaşandı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, son 24 saatte 45 yeni vakaya rastlandığını bildirdi. Bu, ülkede ilk vakanın ortaya çıktığı 15 Mart'tan bu yana bir günde görülen en fazla vaka oldu.

Rodriguez, 45 yeni vakanın 35'inin yurt dışından dönen vatandaşlarda tespit edildiği, 10 vakanın ise yurt içi kaynaklı olduğu belirtildi.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle komşu ülkelere göç etmek zorunda kalan binlerce Venezuelalı, Kovid-19 salgının bölgeyi etkisi altına almasının ardından kitleler halinde ülkelerine dönmeye başlamıştı.

Artışla birlikte ülkede vaka sayısı 504'e ulaşırken, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela, ekonomik kriz koşullarında Güney Amerika'da en başarılı mücadeleyi verdi

Salgın öncesinde siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı ve ABD'nin ekonomik yaptırımları altında zor günler geçiren Venezuela, Kovid-19'la mücadelede diğer Güney Amerika ülkelerine kıyasla kaydettiği başarıyla dikkati çekmişti.

28,8 milyon nüfuslu ülke, Guyana ve Surinam gibi küçük nüfuslu ülkeler ile Fransız Guyanası ve Falkland Adaları gibi deniz aşırı toprak niteliğindeki bölgelerin ardından en az vakanın görüldüğü yer olmuştu.

Venezuela 540 bin 236 testle, Güney Amerika ülkeleri arasında açık ara farkla en fazla test yapan ülke oldu. Öte yandan dünyada vaka başına en çok test yapan ülkeler arasında yer aldı.

Salgında iyi sınav verdiği görülen sağlık sisteminin vaka sayısının artması halinde kapasitesinin yetersiz kalacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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