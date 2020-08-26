Venezuela'da Karantinada Fiyatlar Neredeyse Üçe Katladı Yaşanan ekonomik krizle son 5 yılda her altı kişiden birinin ülkeyi terk ettiği Venezuela'da pandemiyle birlikte artan fiyatlar ve gelirlerin düşmesi, halkın ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmasına neden oluyor.

Yaşanan ekonomik krizle son 5 yılda her altı kişiden birinin ülkeyi terk ettiği Venezuela'da pandemiyle birlikte artan fiyatlar ve gelirlerin düşmesi, halkın ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmasına neden oluyor. 5 aydır karantina uygulanan ülkede dolar 4 kat, fiyatlar da ortalama 2,5 kat arttı Kaynak: DailyMotion.com