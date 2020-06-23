Venezuela'da Karantina Koşulları Sokak Satıcılarını Zorluyor Son yılların en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkesi Venezuela'da, Corona virüsü salgınından dolayı yaklaşık 2,5 aydır uygulanan karantina, ekonomiyi adeta durma noktasına getirdi.

Son yılların en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkesi Venezuela'da, Corona virüsü salgınından dolayı yaklaşık 2,5 aydır uygulanan karantina, ekonomiyi adeta durma noktasına getirdi. Salgından en fazla etkilenen kesimlerden biri de sadece yarım gün çalışmalarına izin verilen sokak satıcıları oldu