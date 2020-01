Venezuela'da Juan Guaido, parlamanetoda yemin etti

08.01.2020 02:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 02:30

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve parlamento dışında yapılan paralel oylama ile çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) Başkanlığına yeniden getirilen Juan Guaido, yemin etti.

Venezuela'da 5 Ocak'ta bir grup milletvekiliyle AN'de düzenlenen tartışmalı seçimlerde Luis Parra'nın başkan seçildiğininin duyurulması ve ardından başka bir grup milletvekilince başkent Caracas'taki El Nacional gazetesinde gerçekleştirilen paralel oylama ile Guaido'nun da başkan seçildiğinin ilanıyla başlayan yeni siyasi kriz sürüyor.

Kentin tarihi merkezindeki AN etrafında kordon oluşturan Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) izin vermesinin ardından parlamento binasına, beraberindeki milletvekilleriyle giren Guaido burada yemin ederek görevine başladığını duyurdu.

Guaido'nun listesinden AN yönetim kuruluna seçildikleri duyurulan "AN Birinci Başkan Yardımcısı" Juan Pablo Guanipa, "AN İkinci Başkan Yardımcısı" Carlos Berlizbeitia, "AN Sekreteri" Angelo Palmeri de yemin etti.

Bu arada Guaido'nun kazandığı paralel seçimlerde, lehte oy kullanan 100 ismin bulunduğu liste de AN tarafından basınla paylaşıldı.

Luis Parra'nın 81 oyla kazandığı duyurulan seçime ilişkin ise halen herhangi bir detay verilmedi.

Tartışmalı seçim

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri düzenlenmesi için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği muhalif milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını ve oturum için yeter sayının bulunmadığını öne süren muhalefet ise Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı. ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı'dan birçok ülkenin yine destek verdiği seçimde 100 oy alan Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

Kaynak: AA