Venezuela'da "istenmeyen kişi" ilan edilen AB Temsilcisi Pedrosa ülkeden ayrıldı

Venezuela'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa, dün ülkeden ayrıldı.

Pedrosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkent Karakas'ın bir fotoğrafını paylaşarak, ülkeye veda etti.

Tüm Venezuelalılara sevgileri için teşekkür eden Pedrosa, "Hepinizi çok güzel anılarda taşıyorum. Kalbim burada kalıyor." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 24 Şubat'ta Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıklamıştı.

Arreaza, bu kararın, AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek, halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlatmıştı.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Nicolas Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın