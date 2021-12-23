Venezuela'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Avrupa'dan gelen 7 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Vakalara rağmen ülkede Noel öncesi herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceklerini belirten Maduro, halka kişisel önlemleri daha fazla uygulaması çağrısında bulundu.

"Omicron'a karşı en etkili aşı Sputnik'tir"

Maduro, Rus Sputnik aşısının yakın zamanda yapılan araştırmalara göre yeni varyantlara karşı en etkili aşı olduğunu söyleyerek, "Sputnik aşısı ilk dozdan bu yana çok etkilidir. Omicron varyantına karşı dünyadaki en etkili aşı Sputnik'tir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da 3 Ocak'tan itibaren halka ilave Sputnik aşısı uygulanacağını hatırlatan Maduro, vatandaşlardan aşı kampanyasına katılmalarını istedi.

Venezuela'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 5 bin 299 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 442 bin 178 kişi olarak kayıtlara geçti.

Latin Amerika ülkeleri içerisinde şimdiye kadar Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, Meksika, Panama, Peru ve Porto Riko'da Omicron varyantları tespit edilmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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