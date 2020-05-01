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Venezuela'da hükümetin belirlediği yumurta fiyatı asgari ücretin üzerinde

Venezuela'da hükümetin belirlediği yumurta fiyatı asgari ücretin üzerinde
01.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:31

Ekonomik krizle boğuşan ülkede yaşanan hiperenflasyon nedeniyle temel ürünlere fiyat kontrolü uygulayan hükümet 27 ürünün yeni fiyatını açıkladı

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da yaşanan hiperenflasyon nedeniyle temel ürünlere fiyat kontrolü uygulayan hükümet 27 ürünün yeni fiyatını açıkladı.

Perşembe günü yayınlanan listeye göre yumurtanın fiyatı ülkedeki bir aylık asgari ücretin üzerine çıktı.

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Kaynak: Euronews.com

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