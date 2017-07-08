- Venezuela'da hükümet yanlısı grup meclisi bastı



KARAKAS - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı grup, Ulusal Meclisi basarak milletvekillerini yaraladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı grup, Ulusal Meclisi basarak birkaç milletvekili ve gazeteciyi yaraladı. Hükümet yanlısı grup, meclis binasının önüne gelerek havai fişekle saldırıda bulundu. Ardından grup kongre binasının koridorlarında 3 milletvekilini yaraladı. Grup, gazetecilere video ve fotoğraf çekmemelerini ve binadan çıkmalarını söyledi.

Öte yandan, Venezuela'da hükümet karşıtı devam eden gösterilerde 91 kişi hayatını kaybetmişti.