Venezuela'da Hükümet Yanlıları Meclis'e Saldırdı

Venezuela Parlamentosu başkanı Julio Borges, hükümet yanlısı bir grubun saldırısına uğrayan Parlamento'da çok sayıda milletvekili ile gazetecinin saatlerce mahsur kaldığını, yaralanan 5 muhalif milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Muhaliflerin çoğunlukta olduğu meclise havai fişekle saldırıda bulunan grup kongre binasında milletvekillerinin yanı sıra gazetecilere de saldırdı.



Parlamento başkanı Julio Borges, olaydan devlet başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tuttu. 'Venezuela'da şidetin adı ve soyadı Nicolas Maduro'dur."dedi.



Borges, "Bugün Mecliste yaşanan bu olayları izleyenler muhtemelen şaşıracaklardır. Hükümetin güçlü olduğunu sanabilirler. Ancak bu doğru değil. Parlamentosunda bugün yaptığını yapan bir hükümet zayıftır, korkak ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.



Muhalefetin hükümetin güdümünde olmakla suçladığı Yüksek Mahkemenin 31 martta Ulusal Kongre'nin yetkilerini almasıyla başlayan sokak olaylarında şimdiye kadar 90dan fazla kişi hayatını kaybetti.



Ölümlerden, hükümet muhalefet gruplarını ve aşırı sağcı radikalleri, Muhalefet de güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



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Tags: Nicolás Maduro Meclise saldırdı yanlıları hükümet Venezuelada Venezuela Gepost: 06 juli 2017