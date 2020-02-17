Venezuela'da Hayat Pahalılığı Emekliler ve Asgari Ücretlileri Vuruyor
Venezuela Ulusal Meclis verilerine göre enflasyon 2019'da %7000'i aştı.
17.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:46
Venezuela Ulusal Meclis verilerine göre enflasyon 2019'da %7000'i aştı. Ülkenin yaşadığı yüksek enflasyondan ve bunun yarattığı sosyoekonomik problemlerden en fazla etkilenenlerse emekliler ve asgari ücretle çalışanlar. Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin ve emeklilerin durumunu araştırdı
Kaynak: DailyMotion.com