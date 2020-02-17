: Venezuela'da Hayat Pahalılığı Emekliler ve Asgari Ücretlileri Vuruyor

17.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:46

Venezuela Ulusal Meclis verilerine göre enflasyon 2019'da %7000'i aştı. Ülkenin yaşadığı yüksek enflasyondan ve bunun yarattığı sosyoekonomik problemlerden en fazla etkilenenlerse emekliler ve asgari ücretle çalışanlar. Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin ve emeklilerin durumunu araştırdı

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