Venezuela'da Hayat Pahalılığı Emekliler ve Asgari Ücretlileri Vuruyor
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Venezuela'da Hayat Pahalılığı Emekliler ve Asgari Ücretlileri Vuruyor

Venezuela Ulusal Meclis verilerine göre enflasyon 2019'da %7000'i aştı.

17.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:46

Ulusal Meclis verilerine göre enflasyon 2019'da %7000'i aştı. Ülkenin yaşadığı yüksek enflasyondan ve bunun yarattığı sosyoekonomik problemlerden en fazla etkilenenlerse emekliler ve asgari ücretle çalışanlar. Mustafa Özdemir kamu emekçilerinin ve emeklilerin durumunu araştırdı



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: Venezuela'da Hayat Pahalılığı Emekliler ve Asgari Ücretlileri Vuruyor
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