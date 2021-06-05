Venezuela'da hastalar, organ nakli programının yeniden başlatılmasını istiyor

Venezuela'da böbrek nakli bekleyen hastalar, hükümetten 4 yıl önce iptal edilen organ nakli programının yeniden aktif edilmesini istiyor.

Venezuela'da böbrek nakli bekleyen hastalar, hükümetten 4 yıl önce iptal edilen organ nakli programının yeniden aktif edilmesini istiyor.

Venezuela basınında çıkan habere göre, 92 sivil toplum kuruluşu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden 4 yıl önce sonlandırılan organ nakli programının yeniden başlatılmasını istedi.

Venezuela Organ, Doku ve Hücre Bağışları Nakli Vakfı (Fundavene) yaptığı açıklamada, nakil sayısında 2014'ten bu yana büyük düşüş olduğuna işaret ederek ülke çapında organ bağışı programlarının yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu aktardı. Açıklamada, ülkenin ambargolar nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçları temin etmekte zorlandığını vurgulayarak "İlaçların düzensiz temini, nakil öncesi tedavinin başarısız sonuçlanması, hastane ağındaki eksiklikler, hizmetlerin bozulması ve kalifiye personel sayısındaki düşüş gibi nedenler durumu zorlaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Organ Nakli Örgütü (ONTV) de ülkede personel ve ilaç yetersizliğine değinerek "Böbrek hastalığı olan ve nakil yapılması gereken hastalar var, hemodiyaliz ünitelerinde düzensiz su temini nedeniyle daha az diyaliz alındığı için durumu kötüleşen hastalar oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ülkede sağlık sisteminin bozulmasının tamamen ambargolara bağlamayan bazı sivil toplum kuruluşları ise hükümetin sağlık politikasını eleştirerek sorumluluk alma çağrısında bulunuyor.

Başta ABD, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Latin Amerika ülkelerinin yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Venezuela, ayrıca ihtiyaç duyduğu temel ilaçlara erişmekte de zorlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan