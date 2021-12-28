Venezuela'da halkın yüzde 87'si Kovid-19'a karşı aşılandı

BOGOTA (AA), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, nüfusun yüzde 87'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, yıl sonuna kadar halkın yüzde 90'ına Kovid-19 aşısı yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Venezuela'da aşılamada yüzde 87 oranına ulaştık. Nüfusun aşı olması çok önemli, önce sağlık. Venezuela ailesi kolektif vicdanı sayesinde 100 bin kişi başına 6 vakaya ulaştı." ifadesini kullandı.

Maduro, vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunarak, "Ülke açık, ülke çalışıyor, ticaret yapıyor, turizm yapıyor. Bu yılı iyi bitiriyoruz." dedi.

Venezuela'da şimdiye kadar 443 bin 332 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, 23 Aralık'taki açıklamasında, ülkeye Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Avrupa'dan gelen 7 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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