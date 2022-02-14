Venezuela'da Halkın Yaklaşık Yüzde 95'i Yoksul
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Yüksek enflasyon nedeniyle ekonomisi (fiilen) dolara endekslenen Venezuela'da alım gücü iyice düştü.
Yüksek enflasyon nedeniyle ekonomisi (fiilen) dolara endekslenen Venezuela'da alım gücü iyice düştü. Yoksulluk oranının nüfusun yüzde 94,6'sına yükseldiği belirtilen Venezuela'da esnaftan Türkiye'deki esnafa mesaj da var. VOA Türkçe'den Mustafa Özdemir Caracas sokaklarında yaşananları gözlemledi
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