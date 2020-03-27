Venezuela'da Guaido ve ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu generale soruşturma BUENOS Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalif lider Juan Guaido ile Venezuela'da hükümet karşıtı silahlı eylem planladığını duyuran eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones hakkında darbe girişimi suçundan soruşturma açıldığını duyurdu.

BUENOS Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, muhalif lider Juan Guaido ile Venezuela'da hükümet karşıtı silahlı eylem planladığını duyuran eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones hakkında darbe girişimi suçundan soruşturma açıldığını duyurdu.

Başsavcı Saab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alcala'nın, ABD'nin de desteğiyle Guaido'nun, Venezuela'da silahlı eylem planlandığını hatırlattı.

Eylem için Venezuela'ya gönderilen 500 bin dolar değerindeki silahların Kolombiya'da ele geçirildiğini belirten Saab, Guaido ve Alcala hakkında darbe girişi suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Guaido ve Alacala'nın Venezuela'daki silahlı eylem planı

ABD'nin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolü olduğu" gerekçesiyle başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Alcala, Kolombiya'da yayın yapan W Radio'da telefonla katıldığı bir programda, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde 24 Mart'ta yakalanan silahların, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela'ya gönderilmesini yönettiğini itiraf etmişti.

Kolombiya'da bulunduğunu ifade eden Alcala, silahların, ABD'nin de desteğiyle muhalif lider Guaido ile arasında bir anlaşmaya dayandığını, hayatının tehlikede olduğunu kaydetmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez de, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'ya gönderilmek istenen silahlarla ülkede paramiliter grupların kurularak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında, başta Devlet Başkanı hedef alınarak ülkede silahlı eylem planı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA